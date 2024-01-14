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الأحد، 14-01-2024 06:14 م

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن يوم غد الاثنين سيشهد عقد آخر امتحان ضمن الدورة التكميلية الحالية لشهادة دراسة الثانوية العامة “التوجيهي”.

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وأشارت الوزارة، بحسب ناطقها الدكتور أحمد المساعفة ، إلى أن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان يوم غد الاثنين بلغ 28244 طالبًا وطالبة.


وأعرب عن شكره وتقديره واحترامه للإعلام على جهوده المبذولة أثناء الدورة التكميلية الحالية وتواصله المستمر لتغطية القضايا التربوية بشكل عام، مضيفا “مع بالغ الأمنيات لطلبتنا الأعزاء بالنجاح والتميز”.

 

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