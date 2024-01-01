اعلان صادر عن وزارة الصحة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، عن طرح عطاء لاستحداث مركز صحي شامل في مستشفى السلط القديم، لاستيعاب المرضى من مختلف مناطق محافظة البلقاء.



ودعت الوزارة، المقاولين من الفئة الرابعة والثالثة لإنشاء الأبنية، أو فئة أولى وثانية لصيانة الأبنية، مراجعة قسم العطاءات في مديرية الأبنية والصيانة في مبنى الوزارة.



وتقدم المراكز الصحية الشاملة خدمات متقدمة تشمل تخصصات (الطب العام، الرعاية الصحية الأولية، خدمات الأمومة والطفولة، طب الأسنان، المختبرات، قسم الأشعة، وعيادات الاختصاص).

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