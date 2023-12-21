توقيع اتفاقية لمشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ97 مليون يورو

الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، الحزمة الرابعة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي بقيمة إجمالية نحو 97.24 مليون يورو ممولة بموجب "قرض من بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل ذاتي والدراسة والدراسات والتصميم والاشراف ممولة بمنحة من الوكالة الأميركية" وفق وزارة المياه الخميس.

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ويهدف المشروع، بحسب بيان لوزارة المياه، إلى "تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه".



أبو السعود أوضح أن الوزارة "تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية".



وبين أن "تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق البلاونة، خزما، ضرار، دير علا، معدي، رويحة، دباب، أبو الزيغان، الطوال الشمالي، الطوال الجنوبي، مثلث العارضة، مثلث المصري، ميسرة فنوش، ظهرة الرمل، داميا، غور كبد، الكرامة".



أبو السعود أكد أن الوزارة "تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة، وتتابع إنجاز المشاريع من قبل الجهات الاشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة".



وأوضح أن "الأعمال تتضمن تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات توزيع بطول 450 كم وبأقطار تتراوح بين 63-400 ملم من مواسير الدكتايل والبولي ايثلين، وإنشاء محطة ضخ رئيسية في أبو الزيغان تتكون من 3 وحدات ضخ إحداها للاحتياط في حالات الطوارئ وإنشاء 3 محطات ضخ صغير (بوستر) لإيصال المياه بكفاءة للمناطق المرتفعة".



وزاد أن "الأعمال تتضمن كذلك تنفيذ 1100 وصلة منزلية وتنفيذ 8 خزانات جديدة بسعات 500-5500 متر مكعب وتنفيذ نظام سكادا في محطة أبو الزيغان للمراقبة والتحكم"، ويتكون المشروع من 7 حزم، حزمة الآبار تتضمن حفر 16 بئر وحزمة محطة التحلية من خلال إعادة تأهيل محطة تحلية أبو الزيغان و5 حزم لتنفيذ الشبكات والخزانات ومحطات الضخ".



وأشاد الوزير بدعم الاتحاد الأوروبي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.



وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي، عن ارتياحها للتعاون البناء والمثمر والمستمر بين البنك وقطاع المياه، مؤكدة "سعادتها بتوقيع تنفيذ هذا المشروع الذي سيعمل على تحسين التزويد المائي للمجتمعات المحلية، مؤكدة "اهتمام البنك بمزيد من التعاون البناء".



أمين عام سلطة المياه، وائل الدويري، قال إن "هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي وفق أعلى المواصفات وفي الوقت المحدد، ستخدم مناطق داميا ومعدي والعارضة وميسرة فنوش لتنفيذ شبكات بطول 97 كم بأقطار 63-250 ملم وتنفيذ 3250 وصلة"، مشيرا إلى أن الحزم في أعمال المشروع قد تم إحالة معظمها ويجري حاليا استكمال طرح الحزم المتبقي منها خلال الفترة القريبة".