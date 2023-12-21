مرضى "غوشيه" يناشدون وزارة الصحة بعلاجهم وتوفير الدواء لهم

الوكيل الإخباري

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- شكا مرضى مصابون بمرض "غوشيه" من عدم توفر العلاج لمرضهم لدى وزارة الصحة.وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا المرض يصيب الإنسان بسبب تراكم مواد دهنية في بعض أعضاء الجسم مثل الكبد والطحال وهو ما يؤثر على تلك الأعضاء بالتضخم وبالتالي حدوث خلل في وظائفها.وأضافوا أن تكلفة علاج المرض باهظة وهم بحاجة إلى جرعات منتظمة من الدواء لتعويض نقص إنزيم (glucocerebrosidase) المسؤول عن تكسير نوع من الدهون، لافتين إلى أنه في حال عدم حصولهم على العلاج فإن ذلك سيؤدي لتضخم الكبد والطحال ونخاع العظم وتراكم الدهون في العظم والعيون والقلب.وأشاروا إلى أن عدد المصابين بهذا المرض في الأردن يقدر بالعشرات وأن العلاج فعال جدا ضد المرض لكنه غير متوفر لدى وزارة الصحة، مناشدين الحكومة بضرورة تأمينه للتخفيف عنهم.