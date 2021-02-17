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الأربعاء، 17-02-2021 05:54 م

اعلان هام من وزارة التربية حول استمرار التعليم عن بعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بعد إصدار بلاغ رئيس الوزراء والذي يقضي بتعطيل كافة الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة يوم غد الخميس بسبب الأحوال الجوية السائدة،فإن التعليم عن بعد سيبقى مستمرا للطلبة على منصة درسك والقنوات التلفزيونية حسب البرنامج المعلن من الوزارة، أما المعلمون في المدارس الحكومية فهم غير مطالبين بإرسال أي واجبات أو عقد اختبارات للطلبة.
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وأضاف الناطق الإعلامي لوزارة التربية عبد الغفور القرعان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أنه يترك للمدارس الخاصة الأمر بتنظيم برنامج التعليم عن بعد لديها وفق منصاتها الخاصة بها.

 




 

 


 

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