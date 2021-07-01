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الخميس، 01-07-2021 03:27 م

اغلاق 12 منشأة لعدم إلتزامها بالتدابير الوقائية

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الوكيل الأخباري - قامت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال شهر حزيران الماضي، بالكشف على 1646 منشأة سياحية، حيث جرى إغلاق 12 منشأة بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها قامت بإنذار 33 منشأة، وتنبيه 143 أخرى، لافتة الى وجود 1164 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

واشارت الى أن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، حيث شملت الجولات جميع محافظات المملكة، مشيرة الى أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، وبالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة الى البروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.

 




 

 


 

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