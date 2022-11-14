اغلاق 57 منشأة غذائية في الزرقاء منذ بداية العام

الوكيل الإخباري -

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أغلقت فرق فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالزرقاء، منذ بداية العام الحالي، 57 منشأة غذائية وأنذرت 3939 منشأة أخرى لمخالفتها المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة نفذت 8250 زيارة تفتيشية منذ بداية العام الحالي لمنشآت غذائية في محافظة الزرقاء،وأشار إلى أن الفرق أوقفت 512 منشأة غذائية عن العمل، وأتلفت 103 أطنان من المواد الغذائية المخالفة، و9650 لترا من المواد الغذائية السائلة غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى إتلاف 5300 لتر (880) صندوق من المشروبات الغازية بعد سحب عينات أظهرت نتائجها المخبرية مخالفتها للقواعد الفنية وذلك ضمن متابعة شكوى تفيد بوجود طعم غريب فيها .وأضاف أن الإتلاف اشتملت على كمية من منتجات الألبان تقدر بـ 1250 كيلوغراما في أحد المعامل، حيث أغلق المعمل الذي يعمل على الإنتاج في ظروف صحية سيئة ودون الحصول على الترخيص والموافقات اللازمة، إذ تمت إحالة القائمين عليه إلى الجهات المختصة.