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الأربعاء، 02-11-2022 01:35 م

الصيادلة: هذه الادوية يمنع صرفها إلا بوصفة طبية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة أن تم إصدار تعميم على الصيدليات بعدم صرف الادوية التي تم تصنيفها ضمن قائمة المواد المُخدرة والمؤثرات العقلية إلا بوصفة طبية. اضافة اعلان


وبيّن العبابنة لـ " الوكيل الإخباري" أنه يتم متابعة الصنف الدوائي الذي يكون عليه طلباً زائداً ويصدر التعميم بعدم صرف هذا الدواء إلا بموجب وصفة طبية، موضحاً أن النقابة تتابع مع مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأدوية التي تندرج ضمن هذه القائمة.

ونوه إلى أن هذا التعميم يكون ملزماً للصيدلية وفقاً للتعليمات المعمول بها. 

وكانت قد أدرجت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال الكوادر الفنية المختصة في مديرية الدواء - قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية المادتين المخدرتين Brorphine و Metonitazene ضمن الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016  وتعديلاته كما أدرجت المؤثر العقلي  Eutylone ضمن  الجدول السادس الملحق بذات القانون.

 




 

 


 

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