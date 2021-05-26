افتتاح إدارة فرع الضمان الاجتماعي في الجويدة

الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، الأربعاء، إدارة فرع "ضمان الاستقلال" الذي تم إنشاؤه بما يتناسب مع التوسع والشمول في نطاق أعمال المؤسسة وتلبية احتياجاتها، تزامناً مع عيد استقلال المملكة.

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وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن فرع ضمان الاستقلال الكائن في منطقة الجويدة جنوب العاصمة غير مخصص لاستقبال الجمهور وإنما لغايات معالجة بيانات المؤمن عليهم والمنشآت وأرشفة الوثائق وإتلافها، إضافة إلى قبض الشيكات وكمبيالات التحصيل لجميع فروع المؤسسة وحفظها.



وقال رحاحلة إن افتتاح المؤسسة لإدارة فرع ضمان الاستقلال هو دعم خاص لمشروع الأرشفة الإلكترونية الذي يشكّل خطوة تتزامن وتتكامل مع مشروع التحول الإلكتروني، مما ينعكس على تقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجمهورها والتي تسهل عليهم الحصول على الخدمات الكترونياً بكل سهولة ويسر وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى أنه دعم لوجستي لأعمال إدارات فروع ومديريات المؤسسة.



وأشار إلى أن افتتاح الفرع الجديد هو نتاج المبادرات والمشروعات التي أطلقتها ونفذتها المؤسسة وفق خطط ودراسات واضحة والتي تصب جميعها في مجال تطوير خدماتها بما ينعكس إيجاباً على عملها وعلى جمهورها، كما من شأنها تعزيز مجالات الحماية الاجتماعية في المجتمع.



وأشاد رحاحلة بموظفي المؤسسة وجهودهم بالنقلة النوعية والتميّز الذي تشهده المؤسسة حالياً الذي تمثل في بذلهم المزيد من الجهد المخلص والعمل الدؤوب والمتابعة الدقيقة لأعمالهم، وتقديم الخدمات والتواصل الأفضل مع الجمهور، مؤكداً أن إدارة المُؤسسة لن تألُ جهداً في تقديم كلّ ما تستطيع لتطوير أداء إدارات فروع ومديريات المؤسسة لمواصلة التميّز والريادة واستمرار اداء عملها بأفضل الممارسات العالمية خدمةً لجمهورها.



واستعرض مدير إدارة فرع ضمان الاستقلال يوسف ابو قوطة الجهود التي بذلها الفرع في مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي يعد معيار نجاح رئيس في تحول المؤسسة نحو الخدمات الإلكترونية بنسبة (100%) في كافة خدماتها، بالإضافة إلى انجازات الفرع في مشروع إتلاف الوثائق ومشروع معالجة البيانات ومشروع حفظ وتحصيل الشيكات والكمبيالات.