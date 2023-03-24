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الجمعة، 24-03-2023 10:11 م

افتتاح سوق الجمعة الرمضاني الشعبي في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية زراعة لواء الأغوار الجنوبية بالتعاون مع بلدية لواء الأغوار الجنوبية اليوم الجمعة في ساحات مجمع سفريات غور الصافي سوق الجمعة الرمضاني الشعبي.

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وخلال الافتتاح، قال مدير الزراعة المهندس مأمون العضايلة، إن فكرة السوق جاءت لتوفير المستلزمات الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل من الخضار والفواكه بأقل تكلفة وأقل وقت وجهد ولتحقيق الدعم الاقتصادي لمشاريع منتوجات المرأة الريفية وتعزيز تسويق هذه المنتجات المميزة وذات الصنع المحلي والمعدة من ربات المنازل في المنطقة.


ودعا رئيس البلدية يوسف البوات المواطنين إلى المشاركة وزيارة السوق لشراء مستلزماتهم من الخضار والفواكه والأجبان والمخللات والألبان من أصحاب البسطات وباعة الخضار والفواكه والمنتوجات الريفية الذين يقومون بعرض منتجاتهم ضمن مسارات السوق الرمضاني الشعبي.


وأشارت رئيسة قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الأغوار الجنوبية المهندسة عدن المرادات إلى أن فكرة السوق الرمضاني تأتي كبادرة أطلقتها مديرية الزراعة في عام 2019 حيث لاقت استحسان المواطنين وطالب المجتمع باستمرارية إقامة مثل هذه الأسواق لما لها من أهمية في تسويق المنتجات الزراعية ومنتجات المرأة الريفية.

 




 

 


 

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