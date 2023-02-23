مرصد الزلازل يكشف تفاصيل أقوى هزة أرضية سجلها

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان تفاصيل أقوى زلزال رصده المرصد منذ نشأته عام 1983.

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وقال سويدان لـ"الوكيل الإخباري"، إن المرصد رصد الهزة الأرضية التي سجلت في خليج العقبة (قرب مدينة نويبع المصرية) عام 1995 بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، وهي أقوى هزة سجلتها أجهزة المرصد منذ نشأته.

وأضاف أن الزلزال لم يكن مؤثرا على الأردن بالشكل الكبير، وأدى إلى وفاة 8 أشخاص واحد في الأردن و5 في مصر و2 في السعودية بالإضافة إلى جرح 30 شخصا في المناطق المجاورة للزلزال.

وأشار سويدان إلى أن الأردن يقع في منطقة نشطة زلزالية وكافة المناطق من العقبة إلى محافظات الشمال من الممكن أن تتأثر بالزلازل أو تقع فيها زلازل لكن شدتها ليست كبيرة.

وبيّن أن العلم لم يتوصل حتى الآن إلى آلية معينة من أجل التنبؤ بمكان ووقت حدوث الزلازل.