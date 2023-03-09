ورشة في الأغوار الجنوبية حول الاستزراع السمكي

الوكيل الاخباري - افتتح مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايلة اليوم الخميس في محطة غور الصافي للبحوث الزراعية ورشة حول" الاستزراع السمكي".



وقال العضايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الورشة التي حضرها متدربون من نقابة المهندسين الزراعيين والمديرية ومحطة البحوث الزراعية تهدف إلى استغلال الأعداد الكبيرة من البرك الزراعية في اللواء اقتصاديا وتوفير دخل للمزارعين، مشيرا إلى أن وجود السمك في هذه البرك يعمل على تنظيف المياه من الطحالب والأعشاب، بالإضافة إلى تكثير السمك ذي القيمة الاقتصادية والغذائية.

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