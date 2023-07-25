افتتاح صالة رياضية بحديقة دير غبار



الوكيل الاخباري - افتتحت أمانة عمان ومنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، الصالة الرياضية الخارجية التي أُنشئت في حديقة دير غبار بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن.



وبحسب بيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، يأتي ذلك في إطار مبادرة المدن الصحية التي خصصت مساحات مزودة بمعدات لألعاب اللياقة البدنية في تسع حدائق منتشرة في العاصمة عمان، منها حديقة الأميرة سلمى، وحديقتا الهلال والمحامين وحديقتا دير غبار والجندويل وحديقة ضاحية الحسين وحديقة عدن.

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