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الخميس، 28-10-2021 02:46 م

افتتاح عيادة للعلاج الفيزيائي والنفسي والقلب في مركز صحي وادي السير

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الوكيل الإخباري- افتتح مساعد أمين عام الشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة في وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول اليوم الخميس، عيادة للعلاج الفيزيائي والنفسي والقلب في مركز صحي وادي السير الشامل استحدثتها الوزارة بالتعاون مع منظمة سامز.

وقال الدكتور الشبول في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير الصحة خلال افتتاح العيادة، إن عيادة التأهيل الفيزيائي والدعم النفسي وأمراض القلب ستسهم بشكل إيجابي في تخفيف العبء عن مقدمي الخدمة الصحية في المركز والمراجعين، وذلك للارتقاء بالخدمة الصحية وتلقي العلاج والمشورة الطبية بهذا المستوى المتقدم.

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وثمن مدير البرامج في "سامز" جمال ابو هنطش، دور الأردن قيادة وشعبا في مساندة قضايا اللاجئين، لافتا إلى تجهيز هذه العيادة بتوصية ودعم الوزارة لخدمة أكبر عدد ممكن من الأردنيين واللاجئين مجاناً.

 

ويتوقع ان تستقبل العيادة نحو 100 مريض شهريا، تشتمل على خدمات التأهيل والعلاج الفيزيائي والصحة النفسية والاستشارات في طب القلب من قبل فريق متخصص.

 

 


 




 

 


 

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