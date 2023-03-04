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السبت، 04-03-2023 10:54 م

افتتاح فرع رابطة الكتاب الجديد بمادبا

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الوكيل الاخباري - افتتحت رابطة الكتاب الأردنيين، مساء اليوم السبت، فرعها الجديد بمادبا، بحضور رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، أكرم الزعبي، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، ونخبة من الكتاب وأبناء المجتمع المحلي.

وقال رئيس الفرع، الدكتور بكر السواعدة، إن الفرع يرعى كل أنواع الفنون في مادبا، خاصة أن مادبا لديها كتّاب في مختلف الفنون، مؤكدا أن عمل الفرع لن يقتصر على المثقفين والكتاب بل سيوجه نشاطاته نحو الجيل الجديد من الشباب.

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