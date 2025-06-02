وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح الورشة المتخصصة لتبادل المعارف بين الحكومات

وقالت بني مصطفى في كلمتها الإفتتاحية، أن الأردن شكّل نموذجاً في التقدّم والتماسك ومواجهة التحولات والتحديات في ظل أصعب الظروف التي شهدتها المنطقة والعالم، وكان قادراً على الإستجابة لها وتجاوزها.
وأشارت إلى أن محور صمود هو أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إذ يسعى لبناء منظومة وقائية وإستباقية للتعامل مع الأزمات قبل حدوثها، بالإضافة إلى تركيزه على تأسيس بنية تحتية مرنة، وإنشاء آلية تنسيقية موحدة للإستجابة للأزمات، وتطوير نظام إنذار إجتماعي مبكر، وربطها بموازنات خاصة، لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات والصدمات.
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