وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح الورشة المتخصصة لتبادل المعارف بين الحكومات

12:43 م

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الوكيل الإخباري- إفتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا لإستراتيجية الحماية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، أعمال الورشة المتخصصة لتبادل المعارف بين الحكومات حول الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبرنامج الأغذية العالمي، بمشاركة ممثلين من المؤسسات والوزارات. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى في كلمتها الإفتتاحية، أن الأردن شكّل نموذجاً في التقدّم والتماسك ومواجهة التحولات والتحديات في ظل أصعب الظروف التي شهدتها المنطقة والعالم، وكان قادراً على الإستجابة لها وتجاوزها.



وأشارت إلى أن محور صمود هو أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إذ يسعى لبناء منظومة وقائية وإستباقية للتعامل مع الأزمات قبل حدوثها، بالإضافة إلى تركيزه على تأسيس بنية تحتية مرنة، وإنشاء آلية تنسيقية موحدة للإستجابة للأزمات، وتطوير نظام إنذار إجتماعي مبكر، وربطها بموازنات خاصة، لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات والصدمات.