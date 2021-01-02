الاردن يسجل اقل من الف اصابة يومية بكورونا للمرة الاولى منذ اكثر من شهرين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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سُجلت في الأردن السبت اقل من الف اصابة يومية بكورونا للمرة الاولى منذ اكثر من شهرين .وسجلت بالاردن اليوم 26 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و903 إصابات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 296668، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 3877 حالة بعد تسجيل 26 وفاة جديدة.وبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 18805 حالات، وأُدخلت 80 حالة السبت إلى المستشفيات فيما غادرت 53 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 686 حالة.