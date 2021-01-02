السبت 02-01-2021
الوكيل الاخباري

إيرادات نفط العراق تهوي 85% عام 2020

ميسي يزف نبأ سارا لبرشلونة

الإعلان عن استكمال 4 مشاريع للباص سريع التردد اليوم

أجواء باردة نسبيا.. السبت

وزير التربية والتعليم : اتمنى ان يرجع الطلبة لمدارسهم

إنقاذ شخص علق بمدخنة في عمان !

حقيقة رفع أسعار البطاقات الخلوية بالاردن بنسبة 25 %

عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

حقيقة وقف صرف الزيادات على رواتب الموظفين وفرض ضرائب جديدة بالاردن

خبر حكومي سار حول انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابيّة بالاردن

السبت، 02-01-2021 09:34 ص

هام حول عمل صالات الأفراح والنوادي الرياضية

420202917333125478836


الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، بالسماح للقطاعات المتوقفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من لجنة الأوبئة، وتقديم ضمانات لتطبيقها وتشديد العقوبات على غير الملتزمين.

واكد حماده في تصريح صحفي اليوم السبت، ان سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض، وان توقف نشاط قطاع بعينه يؤثر على مجمل الحركة التجارية، مشددا على ضرورة ان تكون هناك عودة سريعة للقطاعات التي ما زالت مغلقة منذ انتشار وباء فيروس كورونا.

اضافة اعلان
 

ولفت الى اهمية قرار تمديد ساعات العمل للمنشآت الاقتصادية و إلغاء  فرض الحظر الشامل أيام الجمع ، داعيا الى وضع مدد زمنية  لعودة القطاعات الموقوفة عن العمل لممارسة نشاطها التجاري والخدمي، خوفا من خسارة استثماراتها، الى جانب دورها بتوليد فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.


واشار حماده الى ان القطاعات الموقوفة عن العمل وبخاصة صالات الافراح  والمناسبات والمعارض والنوادي الرياضية  تعرضت لخسائر كبيرة باتت تهدد  استمرار بعضها وعرضت آخرين إلى الإفلاس واغلاق نشاطها الاقتصادي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

دخول قرارات الحكومة بشأن الحظر حيز التنفيذ

3202015174319445699397

نحو 59.5 ألفا من الطلبة يقدمون اليوم تكميلية التوجيهي

imgid378939

الإعلان عن استكمال 4 مشاريع للباص سريع التردد اليوم

11202012144848699819384

العضايلة ينشر رسالة مؤثرة بعد وفاة والدته

11202014155313996558275

العيسوي ينقل تعازي الملك لعشيرة العضايلة

520207233735156861185

انتهاء حظر التجول الشامل وبدء الجزئي

أخبار متعلقة
10202022201643546744820

العايد يوضح بشأن الإجراءات الحكومية للعام الجديد

12201923123721607572979

تنويه هام لسائقي سيارات الأجرة وخدمات التوصيل

5fc5236442779

الكشف عن موعد وصول لقاح كورونا للأردن

1120201181244993832470

الخصاونة: إجراءات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية

1220202183112373440379

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن الخميس

10202021181016133835123

وزير الصحة يبشر الأردنيين بشأن لقاح كورونا