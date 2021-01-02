هام حول عمل صالات الأفراح والنوادي الرياضية

الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، بالسماح للقطاعات المتوقفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من لجنة الأوبئة، وتقديم ضمانات لتطبيقها وتشديد العقوبات على غير الملتزمين.



واكد حماده في تصريح صحفي اليوم السبت، ان سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض، وان توقف نشاط قطاع بعينه يؤثر على مجمل الحركة التجارية، مشددا على ضرورة ان تكون هناك عودة سريعة للقطاعات التي ما زالت مغلقة منذ انتشار وباء فيروس كورونا.



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ولفت الى اهمية قرار تمديد ساعات العمل للمنشآت الاقتصادية و إلغاء فرض الحظر الشامل أيام الجمع ، داعيا الى وضع مدد زمنية لعودة القطاعات الموقوفة عن العمل لممارسة نشاطها التجاري والخدمي، خوفا من خسارة استثماراتها، الى جانب دورها بتوليد فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.



واشار حماده الى ان القطاعات الموقوفة عن العمل وبخاصة صالات الافراح والمناسبات والمعارض والنوادي الرياضية تعرضت لخسائر كبيرة باتت تهدد استمرار بعضها وعرضت آخرين إلى الإفلاس واغلاق نشاطها الاقتصادي.



