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الثلاثاء، 22-02-2022 04:47 م

افتتاح مشروع للزراعات الهوائية والاحيومائية في جرش

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، مشروع "الزراعات المائية والاحيومائية" في مشتل الفيصل الزراعي بمحافظة جرش، بحضور وزير المياه المهندس محمد النجار، وسفير الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجسثودسيو، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، وممثل منظمة الفاو في الأردن نبيل عساف.

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وبين الحنيفات أن المشروع يهدف إلى تدريب مهندسين زراعيين حديثي التخرج على الزراعات الحديثة، مشيرا إلى أنه استوعب في مرحلته الأولى 65 مهندسا زراعيا حديث التخرج، وسيقوم بتدريب عدد أكبر من المهندسين في مراحله المقبلة.


وأوضح أن المشروع الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يضم زراعات هوائية لأول مرة في الأردن، إضافة إلى الزراعة المائية والاحيومائية (الاستزراع السمكي)، ويشمل التخلص من أمراض تربة تؤثر على الإنتاج، واعتماد أساليب مثلى لاستخدام الموارد المائية توفر نحو 90 بالمئة من المياه المستخدمة، علاوة على مضاعفة حجم الإنتاج مقارنة بالزراعات التقليدية.


وأكد الحنيفات أن هذه المشاريع تدعم جهود الوزارة في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تسعى إلى تطوير مشاريع موفرة للمياه في ظل التوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، إضافة إلى تطوير مهارات المهندسين الزراعيين في استخدام تقنيات حديثة، مبينا أن الوزارة رصدت من خلال برنامجها التمويلي، قروضا دون فائدة لغايات إنشاء مشاريع تستخدم التقنيات الحديثة في توفير المياه.


وأكد عساف، من جانبه، أن الزراعة المائية تساعد على تخفيف استهلاك المياه والأسمدة والمبيدات، مضيفا أنها تعتبر من النظم الزراعية المستدامة والصديقة للبيئة كما تعتبر عامل جذب للمستثمرين خاصة الشباب.


وأشار إلى أن المشروع يسعى بشكل أساسي إلى تجهيز بيئة مناسبة لاستخدام أنظمة الزراعة المائية المتكاملة في الأردن.

 




 

 


 

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