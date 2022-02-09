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الأربعاء، 09-02-2022 11:40 ص

افتتاح معبر الدرة امام الركاب وحركة الشحن

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لوزارة النقل علي عضيبات، اليوم الاربعاء، إن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية اعلنت عن افتتاح معبر الدرة الحدودي أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع بعد انتهاء اعمال الصيانة.

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واكد العضيبات، في بيان صحفي، على ان المعبر جاهز حاليا لاستقبال جميع المسافرين والمستوردين والمصدرين وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء، وانه بإمكان الاردنيين والسعوديين التوجه الى المعبر .


وأضاف أن وزارة النقل الأردنية تنسق مع كافة الجهات العاملة على معبر الدرة  لتقديم كافة التسهيلات للركاب والشاحنات التي تستخدم المعبر.


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