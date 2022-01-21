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الجمعة، 21-01-2022 01:18 م

%33.9 من سكان الأردن "مهاجرون"

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الوكيل الاخباري - أظهرت أحدث بيانات قاعدة المهاجرين الدوليين، الصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، تصدّر دولة الإمارات أعلى نسبة بعدد المهاجرين لمجموع السكان بنسبة بلغت 88.1 بالمئة في 2020.اضافة اعلان


وشملت القائمة دول عربية أخرى غلبت بها نسبة المهاجرين الدوليين من مجموع السكان، مثل قطر 77.5 بالمئة والكويت 72.8 بالمئة والبحرين 55 بالمئة وسلطنة عمان 46.5 بالمئة والسعودية 6ر38 بالمئة ، وفقا لما أوردته اليوم الجمعة شبكة (سي ان ان).

ويلي الأردن دول الخليج في عدد المهاجرين لمجموع السكان بنسبة 33.9 بالمئة.

وبناء على تقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر تحت عنوان "الهجرة العالمية 2022" ارتفع عدد المهاجرين الدوليين في الدول ذات مؤشر التنمية البشرية "المرتفع جدًا" خلال عام 2020، حيث توضح البيانات بأن الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين هم من ذوي الخبرة في العديد من دول المقصد، وعلى الأخص في الولايات المتحدة والسعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والإمارات.

 




 

 


 

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