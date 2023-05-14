افتتاح معرض تراثي للطلبة العرب الدارسين في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اليوم الأحد، معرضًا للطلبة العرب الدارسين في الجامعة، نظمته عمادة شؤون الطلبة.

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واشتمل المعرض على تحف خزفية وفضية، وأعمال قش ونحاسيات، وحرف تقليدية، وعملات ورقية ومعدنية المتداولة، ومعلومات عن الدول المشاركة، إلى جانب أغان تراثية ورقصات فلكلورية قدمها الطلبة الوافدون.



وقال الزبون، إن الجامعة تولي عناية كبيرة بالطلبة الوافدين، وتحرص على توفير بيئة جامعية مناسبة لهم، مؤكد أنها تعمل بشكل حثيث، لتنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، في جعل الأردن مقصدًا لدراسة الطلبة العرب.



من جانبه أشار عميد شؤون الطلبة الدكتور صادق الشديفات، إلى أن الجامعة تعمل ضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية التي أعدتها وزارة التعليم العالي لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن.



وشارك في المعرض طلبة من: الكويت، وسوريا، والعراق، ومصر، والبحرين، وفلسطين، وتونس، والسودان.



وحضره نائب السفير البحريني حسين آل محمود، والمستشار الثقافي العراقي الدكتور وسيم التميمي ، ونائب الملحق الثقافي الفلسطيني محمود الصبيحي ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.