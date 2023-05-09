الجامعة الهاشمية تنعى الدكتور الفريجات

الوكيل الإخباري - نعت الجامعة الهاشمية اليوم الثلاثاء القامة العلمية الدكتور خضير كاظم الفريجات.

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وقالت الجامعة في منشور عبر منصة "فيسبوك" بمزيد من الحزن والأسى ينعـــى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون ، وأسرة الجامعة ، المغفور له بإذن الله تعالى القامة العلمية من قامات الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خضير كاظم الفريجات / كلية الأعمال .



سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـــع رحمته و مغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون".



وتفاعل عدد من الطلبة والأساتذة مع خبر وفاة الدكتور الفريجات سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

