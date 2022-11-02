افتتاح معرض صور لبلاد الشام القديمة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية، افتتح وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، أمس الثلاثاء، معرض المطبوعات الجديدة لمجموعة من صور بلاد الشام القديمة التي جمعها الإمبراطور البرازيلي بيدرو الثاني (1831 - 1889) أثناء رحلته إلى الأراضي المقدسة والمحفوظة في المكتبة الوطنية البرازيلية في ريو دي جانيرو.



وحضر الحفل سمو الأميرة وجدان الهاشمي، وسمو الأميرة رجوة بنت علي، والسفير البرازيلي في الأردن روي أمارال، وعدد من ممثلي السفارات والمسؤولين.

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