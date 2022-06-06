افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان شذرات تراثية في إربد

الوكيل الاخباري - أقيم، اليوم الاثنين بمبنى بلدية الصريح، معرض فني بعنوان "شذرات تراثية"، للمعلمة سمية الرجوب، ضمن الإحتفالات بإربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022 وعيد استقلال المملكة الـ76.



واشتمل المعرض الذي افتتحه مدير الشؤون الإدارية والمالية لمديرية تربية لواء بني عبيد غازي الزعبي، على مجموعة كبيرة من اللوحات التراثية المعبرة عن الأماكن الأثرية التي تزخر بها محافظة إربد مثل بلدة أم قيس وطبقة فحل ومنطقة قويلبة، ولوحات مستوحاة من الطبيعة في شمال المملكة ولوحات خاصة بالأماكن الدينية.

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