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السبت، 09-04-2022 06:09 م

افتتاح معسكر الصحة والتغذية السليمة بالكورة

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الوكيل الاخباري - افتتحت في مركز شباب وشابات كفر الماء بلواء الكورة بالتعاون مع مشروع الشراكة من اجل الشباب، اليوم السبت، فعاليات معسكر الصحة والتغذية السليمة، بمشاركة 20 فتاة وسيدة من عضوات المركز والمجتمع المحلي.

واكد رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، خلال افتتاحه المعسكر، اهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الشباب في تنظيم مختلف انواع المعسكرات والفعاليات التثقيفية والتوعوية الهادفة إلى صقل المهارات والقدرات الذاتية.

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