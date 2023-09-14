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الخميس، 14-09-2023 01:13 م

افتتاح موسم قطف التمور الأردني

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الخميس، موسم قطف التمور الأردني، من الشونة الجنوبية، مبيناً أن قطاع التمور أصبح ذا قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يُشغّل أكثر من 10 آلاف موظف في مختلف التخصصات.

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وأضاف الحنيفات، أن صادرات الأردن من التمور تصل إلى 50 مليون دولار، فيما يتوسع هذا القطاع، حيث وصلت المساحات المزروعة بأشجار النخيل إلى 45 ألف دونم، ويغطي إنتاج الأردن من تمر المجهول 15% من الطلب العالمي.


وأشار إلى أن الوزارة قدمت لهذا القطاع الدعم والتمويل المباشر من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي عبر قروض ميسرة بدون فائدة، إضافة إلى المتابعة الدائمة من خلال حماية المنتج المحلي ومكافحة الآفات، مثل سوسة النخيل، وفتح مسارات تسويقية من خلال شركة التسويق الزراعي والتنسيق والمتابعة.

 




 

 


 

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