قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تدريباً مشتركاً مع الجانب الأمريكي

الوكيل الإخباري - نفذت مجموعة الضفادع البشرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الأربعاء، تدريباً مشتركاً مع الجانب الأمريكي الصديق ضمن فعاليات التمرين البحري المشترك INFINITE DEFENDER 2023.

اضافة اعلان



واشتمل التدريب على الغطس العملياتي باستخدام الآليات المسيرة تحت الماء (UUV) والغطس الاستكشافي باستخدام أجهزة (SHARK MARINE) في منطقة العمليات، وبناء الشحنات الحقيقة وتفجيرها تحت سطح الماء، وعمليات توضيع الألغام التشبيهية والحقيقية باستخدام الكاميرات المسيرة تحت الماء (ROV).



ويهدف التدريب الذي استمر ليومين إلى تبادل الخبرات بين الجانبين الصديقين في مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة، وتنمية قدرات المشاركين في التدريب ورفع مستوى الكفاءة القتالية لديهم.



يشار إلى أن مجموعة الضفادع البشرية زُودت مؤخراً بأحدث المعدات والتجهيزات في مجالات البحث والتفتيش ومكافحة الألغام والمتفجرات البحرية تحت الماء، إضافة إلى الزوارق الشاطئية الخاصة بالغوص والمطاردة والاقتحام.

