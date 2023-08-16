الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

توقيع 3 مذكرات تفاهم لتسويق منتجات الجمعيات التعاونية وتطوير قدراتها

مفاجأة من حلويات آغاتي وزين كاش مع إعلان نتائج "التوجيهي"

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الاراضي السورية

التربية تُفعّل رابط نتائج التوجيهي

الأمن العام: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات المرورية

الخصاونة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في المطار

تشكيلات إدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا - أسماء

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي

وزير الطاقة: الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

عاجل

التربية تُفعّل رابط نتائج التوجيهي

الأربعاء، 16-08-2023 03:39 م

قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تدريباً مشتركاً مع الجانب الأمريكي

63827795247760137229


الوكيل الإخباري - نفذت مجموعة الضفادع البشرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الأربعاء، تدريباً مشتركاً مع الجانب الأمريكي الصديق ضمن فعاليات التمرين البحري المشترك INFINITE DEFENDER 2023.

اضافة اعلان


واشتمل التدريب على الغطس العملياتي باستخدام الآليات المسيرة تحت الماء (UUV) والغطس الاستكشافي باستخدام أجهزة (SHARK MARINE) في منطقة العمليات، وبناء الشحنات الحقيقة وتفجيرها تحت سطح الماء، وعمليات توضيع الألغام التشبيهية والحقيقية باستخدام الكاميرات المسيرة تحت الماء (ROV).


ويهدف التدريب الذي استمر ليومين إلى تبادل الخبرات بين الجانبين الصديقين في مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة، وتنمية قدرات المشاركين في التدريب ورفع مستوى الكفاءة القتالية لديهم.


يشار إلى أن مجموعة الضفادع البشرية زُودت مؤخراً بأحدث المعدات والتجهيزات في مجالات البحث والتفتيش ومكافحة الألغام والمتفجرات البحرية تحت الماء، إضافة إلى الزوارق الشاطئية الخاصة بالغوص والمطاردة والاقتحام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

توقيع 3 مذكرات تفاهم لتسويق منتجات الجمعيات التعاونية وتطوير قدراتها

WhatsApp Image 2023-08-16 at 3.54.37 PM

الدراسة في تركيا 2023

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات

هيئة الاتصالات توضح حول تعديل تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا

8202315143551697572716

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

305A5284

انطلاقة حيوية للدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم

nawman

بحث التعاون بين جامعة اليرموك ومؤسسة فريدريش

أخبار متعلقة
256313_25_1647347147

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

63cf8cb52d339

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

السياحة_الأثرية_في_الأردن

القيسي يدعو لتقديم أفضل الخدمات في المواقع السياحية والأثرية

361914230_663255249180449_8740425524170637042_n

رئيس بلدية إربد: صيانة شوارع المدينة الصناعية خلال أيام

096a4173-44da-46ae-bf76-7c8f5bc5fe06

رئيس الجامعة الأردنية يهنئ أسرة الجامعة والوطن بحلول العام الهجري الجديد

image

استمرار تركيب أبراج مشروع خط الربط الكهربائي بين الأردن والعراق