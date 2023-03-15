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الأربعاء، 15-03-2023 07:16 م

رابطة كتاب إربد تكرم الدكتور موسى ربابعة

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الوكيل الاخباري - نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، اليوم الأربعاء، ندوة تكريمية، لعميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين من محافظة إربد.

وخلال الندوة التي تأتي ضمن فعاليات برنامج (مبدعو الزمن الجميل/ مسيرة مبدع)، أدارها رئيس فرع الرابطة الشاعر أحمد شطناوي، قدم الدكتور خالد بني دومي من جامعة اليرموك شهادة إنسانية جاء فيها "لقد أعطيت وقدمت، وبذلت من عمرك وجسدك ما يعجز عنه الوصف".

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