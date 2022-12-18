الأبحاث الجيولوجية السوداني يزور مختبرات وزارة الطاقة

الوكيل الإخباري -

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زار وفد من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان مقر المختبرات التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتم فيها عمل جولة ميدانية للتعريف بالخدمات التي تقدمها مديرية المختبرات والجودة و والإجراءات العملية المتبعة في الفحوصات المخبرية.وكان برفقة الوفد مدير مديرية المختبرات والجودة المهندسة ميسون الخزاعي و رؤساء الاقسام.وتخلل الجولة زيارة علمية للمتحف الجيولوجي التابع للوزارة والاطلاع على العمليات التي تنفذها مديرية دراسات المصادر الطبيعية في مجال المسح الجيولوجي والحفر و التنقيب عن الثروات المعدنية.