الأردنية الروسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الاخباري - انعقدت اليوم الأربعاء اجتماعات الدورة السادسة للجنة الأردنية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، والسفير الأردني في روسيا خالد الشوابكة والسفير الروسي في الأردن غليب ديسياتنيكوف ومسؤولين من كلا البلدين.



وبحثت اللجنة آليات تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، ووضع خطة شاملة لتوسيع التعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الأولوية للأعوام (2022-2025)، حيث تم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة من قبل الجانبين.

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