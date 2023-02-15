الجامعة الأردنية تعلن الدفعة الأولى للمقبولين بالموازي

الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الاردنية، أشرف العدوان، الأربعاء، أسماء الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي/الدفعة الأولى.



وقال العدوان، إن استكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة إلى مراجعة الجامعة، حيث سيتم ارسال رسالة نصية صباح الخميس لكل طالب تم ترشيحه للقبول للدخول إلى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم.



وأضاف العدوان، أن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم الأحد 2023/2/19 الساعة 2 عصرا، وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفا ويفقد حقه في المقعد.

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