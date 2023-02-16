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الخميس، 16-02-2023 01:25 م

الزراعة: تحصين 80% من قطعان الأبقار ضد الحمى القلاعية في الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة إنه تم تحصين 80% من قطعان الأبقار ضد الحمى القلاعية في الأردن، بعدد وصل إلى 27000 ألف رأس في المحافظات وخارج منطقة الإصابة.

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وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه سيتم البدء بإعطاء الجرعة الثانية المعززة اعتباراً من يوم السبت المقبل .


وأشارت إلى أن عدد الأبقار التي سجل إصابتها بلغت 458 رأس بقر و 554 رأس عجل.


وقررت تخفيف مستوى الطوارئ والسماح بمنح إجازات للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين (إنتاج الحيواني) والممرضين، مع مراعاة البقاء في حالة الجاهزية للتعامل مع أي طارئ.


وأكدت الوزارة على أنه لا يوجد أي انتشار للمرض خارج المزارع المصابة، حيث تم انتهاء عمل لجنة الخبراء الدوليين يوم أمس بعد متابعات وزيارات منوعة وسيتم الإعلان عن النتائج لمجرد صدور التقرير من قبل اللجنة.

 




 

 


 

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