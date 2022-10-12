الأردنية تتقدم بتصنيف التايمز العالمي

الوكيل الإخباري- حققت الجامعة الأردنية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلّ إنجازاتها، وذلك بتقدمها في تصنيف التايمز العالمي لهذا العام لتصبح من ضمن أفضل 601-800 جامعة في العالم حسب تصنيف (THE World University Ranking 2023) بعد أن كانت ضمن الفئة 801-1000 خلال الأعوام الستة السابقة.



ويعتمد هذا التصنيف، الصادر عن مؤسسة التايمز للتعليم العالي، على خمسة معايير وهي التعليم والبحث العلمي وعدد الاستشهادات بأبحاث الجامعة والدخل المتأتي من الصناعة والصورة العالمية للجامعة والذي حققت فيه الجامعة ترتيب 479 على مستوى العالم.



وبذلك تكون الجامعة هي الجامعة الأردنية الوحيدة المصنفة في التصنيفات الثلاثة الرئيسية وهي تصنيف شنغهاي والذي دخلته الجامعة لأول مرة هذا العام باحتلالها المرتبة 701-800 عالميا، وتصنيف QS العالمي والذي تقدّمت فيه الجامعة هذا العام لتصبح في المرتبة 591-600، وتصنيف التايمز العالمي والذي تقدّمت فيه الجامعة أيضا لتصبح في المرتبة 601-800.



وأشار رئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات إلى مدى أهميّة هذا الإنجاز الذي يؤكّد مساعي “الأردنيّة” الدؤوبة في التّطوّر والتميز في التعلم والتعليم والبحث العلمي وإقامة الشراكات المثمرة محليا وعالميا، كما يُعطي الجامعة دفعةً للاستمرار في خُططها المستقبليّة نحو بيئة جامعيّة جاذبة للطّلبة والأكاديميين سواء من داخل الأردنّ أو من خارجه.



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