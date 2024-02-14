الأردنية تعلن المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا - أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا (الدكتوراة والماجستير) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.



وعلى الطلبة المرشحين للقبول المدرجة أسماؤهم أدناه مراجعة دائرة القبول والتسجيل مسجل كلية الدراسات العليا لاستكمال اجراءات تسجيلهم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ومن يتخلف عن التسجيل ودفع الرسوم المقررة يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد، علماً بأن آخر موعد لدفع الرسوم المقررة هو مساء يوم الخميس الموافق 15/2/2024.



حيث تكون مواعيد التسجيل يومي الاربعاء والخميس الموافق من 14/2/2024 و 15/2/2024



على كافة المرشحين احضار الوثائق التالية مصدقة حسب الاصول خلال فترة التسجيل:

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-صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الأولى (البكالوريوس الليسانس).

-صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الثانية (الماجستير) لطلبة الدكتوراه.

-صورة مصدقة عن كشوف علامات السنوات الدراسية في البكالوريوس والماجستير.

-معادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشهادات الصادرة عن الجامعات الاجنبية والعربية الرسمية.

-وثيقة تبين حصول الطالب على امتحان اللغة الاجنبية في حال وجودها.

-صورة شخصية.

-صورة مصدقة عن شهادة الولادة وعليها الرقم الوطني.

-صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.

-عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسات رسمية او حكومية او اية جهات اخرى تشترط حصول منتسبيها على الموافقة المسبقة للدراسة بما في ذلك العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة.



اسماء المقبولين:











