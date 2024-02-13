الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الأوقاف: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي

تجارة عمان ونقابة الألبسة تطالبان بتنظيم عملية البيع الإلكتروني

الأمانة تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

"السفن بالسفن".. قائد الحرس الثوري يهدد

تصريح جديد من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر شواغر للطلبة على النظام التنافسي لعدد من التخصصات

إصابة شخصين بجروح خطيرة في كريات شمونة

شهيدان بينهما طفل خلال قصف الاحتلال مناطق في خان يونس

الضمان: تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية العام الماضي ​

الثلاثاء، 13-02-2024 11:41 ص

الجامعة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع "آدا" الأرذبيجانية

file


الوكيل الإخباري- أبرمت الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع جامعة "آدا" الأذربيجانية، بهدف تطوير التعاون في المجالات الأكاديمية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان الجامعة، وقع المذكرة رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وعن جامعة "آدا" الأذربيجانية نائب رئيسها الدكتور فريز إسماعيل زادة، بحضور نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي الدكتور فالح السواعير، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور صفوان الشياب، والوفد المرافق لنائب رئيس جامعة "آدا".


وبموجب المذكرة، ستُؤطَّر سبل التعاون في المجالات الأكاديمية، وتُقام الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات المشتركة بما يعود بالفائدة على الطرفين، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين لأغراض التدريس والتدريب على المعلومات والمواد الأكاديمية والبحثية، كما تتضمن المذكرة، التي تستمر لأربع سنوات، إمكانية تبادل الخبرات وتقديم الدعم وتمكين الطلبة من ذوي الاعاقة.


وأكد عبيدات، عقب التوقيع، أهمية مذكرة التفاهم فيما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات، والتزام الجامعة بتعزيز الشراكات الدولية.


بدوره أعرب زادة، عن سعادته بإبرام هذا التعاون، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتعزيز وتطوير البيئة التعليمية المشتركة.


يشار إلى أن جامعة "آدا" الأذربيجانية تأسست بمرسوم رئاسي عام 2014، وهي مؤسسة حكومية للتعليم العالي تعمل على تقديم برامج البكالوريوس والدراسات العليا مع السعي للنهوض بالأبحاث العلمية، وتعد الوريث القانوني للأكاديمية الدبلوماسية الأذربيجانية وجامعة تكنولوجيا المعلومات، حيث دُمجتا في كانون الثاني 2014 لإنشاء جامعة "آدا".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
17078239197072245328299985848754

وزير الأوقاف: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي

Sector-news

تجارة عمان ونقابة الألبسة تطالبان بتنظيم عملية البيع الإلكتروني

659e68efddb3f

الأمانة تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

220241372235305222114

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

1707816930435

البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر شواغر للطلبة على النظام التنافسي لعدد من التخصصات

1707816475022

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروع تمكين

أخبار متعلقة
file

أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين متفرغين .. الجامعة الأردنية تعلن عن شواغر واسعة

424656499_697981919171653_5414297307287010897_n

السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

خطوات_التسجيل_الذاتي_في_الجامعة_الاردنية

تعميم هام صادر عن الجامعة الأردنية اعتبارا من اليوم الثلاثاء

1202422153042970690367

عملية جراحية نوعية في مستشفى الجامعة الاردنية

120242293336592951941

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

0000000

توجيهات من رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات