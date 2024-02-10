السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس

السبت، 10-02-2024 08:32 ص

السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير إنها تتعامل حالياً مع عطل فني في الونش القائم بأعمال فك جسر المشاة المعدني الواقع على شارع الملكة علياء بين دواري المدينة الرياضية والداخلية.اضافة اعلان


وبينت الادارة ان ذلك ادى الى تحويل السير القادم من الجامعة الاردنية على الجسر العلوي للمدينة الرياضية باتجاه شارع الشهيد، وتحويل السير القادم من دوار الداخلية باتجاه دوار المدينة الرياضية إلى شارع هارون الرشيد ومن ثم شارع الرياضة إلى شارع الشهيد ومنه الى دوار المدينة.


دعت السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات كوادرنا المتواجدة الآن لتسيير حركة المركبات.


 




 

 


 

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