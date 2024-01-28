عملية جراحية نوعية في مستشفى الجامعة الاردنية

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الأردنية، برئاسة استشاري جراحة المريء والمعدة، الدكتور محمد الطراونة، عملية جراحية نوعية لمريض أربعيني، تم خلالها استئصال ورم في الجزء الصدري من المريء باستخدام المنظار الجراحي.

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وشارك في إجراء العملية، استشاريا التخدير والإنعاش الدكتور عبد الكريم العبادي، والدكتور خالد الزبن، واستشاري جراحة الجهاز الهضمي الدكتور محمد الرشدان.



وقال الدكتور الطراونة، إن إجراء هذا النوع من العمليات بالمنظار، يُعد من التطورات الهامّة في جراحة المريء؛ حيث أنه يقلل من فرص حدوث المضاعفات ويساعد على تقليل الألم والوقت اللازم للتعافي ما بعد الجراحة، مقارنة بالجراحات التقليدية التي تتطلب فتح جدار الصدر.