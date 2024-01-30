تعميم هام صادر عن الجامعة الأردنية اعتبارا من اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري - عمّم رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، بتعديل ساعات الدوام للموظفين والإداريين في جميع كليات الجامعة ووحداتها الإدارية.



بحيث تبدأ ساعات الدوام الرسمي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثالثة عصرًا اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 15 شباط 2024 .



وتعود ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الرابعة مساءً اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 18 شباط 2024 باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك فيتم تنسيق اوقات الدوام مع اداراتها مباشرة .

اضافة اعلان



