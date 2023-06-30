ميرسي كور تعزز دعمها للمشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الوكيل الإخباري - عززت منظمة (ميرسي كور) دعمها للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال استمرار تسهيل الوصول إلى الإرشاد والمشورة لأصحاب المشاريع الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات اللازمة.

اضافة اعلان



ووفق بيان صدر عن المنظمة اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فأن المنظمة تسعى من خلال مشروعها "ميكرومنتور" إلى ربط رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمرشدين ذوي كفاءة في مجالات التخطيط والاستراتيجية والتسويق والمبيعات والتمويل وجمع الأموال، وغيرها، وذلك من خلال المنصة المجانية التي تحمل اسم المشروع "ميكرومنتور".



وأضاف البيان أنه تم تصميم منصة "ميكرومنتور" لتكون منصة إلكترونية مجانية؛ تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال في تطوير أعمالهم في الأردن والمنطقة بشكل عام وتقدم النصائح وتوفر فرص للاستفسارات حول المشاريع بجميع أحجامها، والتفاعل مع المفكرين والمبدعين والمتعاونين على مستوى العالم.



وبهدف زيادة نسبة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال الذين يحتاجون إلى التوجيه والإرشاد، فتحت (ميرسي كور) مؤخرًا، شراكات استراتيجية مع شركة ( Google.org )، لتطوير تطبيق خاص ومفتوح المصدر لتقديم الإرشاد، حيث سيتم تطوير هذا التطبيق من قبل فريق متخصص يتألف من تسعة موظفين يشاركون في برنامج (Google.org Fellowship).



وقالت المديرة التنفيذية لمنصة "ميكرومنتور"، أنيتا راماشاندران، "يسعدنا تلقي هذا الدعم من (Google.org) للمساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى الإرشاد لرياديّ الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستفادة من خبرة (Google) الفنية ومواردها، ويمكننا التغلب على القيود الجغرافية وتقديم موارد الأعمال على نطاق واسع للمجتمعات التي تعاني من نقص الموارد من خلال الإرشاد ".



يشار إلى أن (Google.org)، هي مؤسسة خيرية تنبثق عن موقع (Google) وتقدم المساعدة لحل التحديات الإنسانية مثلما تقدم الخبرة الفنية للمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات.



ويعمل برنامج ( Google.org Fellowship ) المجاني على ربط موظفي (Google) مع المنظمات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تقنية، في حين تعتبر (ميرسي كور) منظمة دولية غير ربحية تعمل في أكثر من 40 دولة ومنها الأردن في مجالات الإغاثة والتنمية الدولية والتطوير الاقتصادي وتسعى لبناء مجتمعات آمنة ومنتجة وعادلة.