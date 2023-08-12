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السبت، 12-08-2023 10:55 ص

الأردنية تقرر تعطيل دوام الطلبة يوم غدٍ الأحد

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الوكيل الاخباري - قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تعطيل دوام الطلبة في الجامعة وفرع العقبة ليوم غدٍ الأحد حفاظا على سلامتهم، بسبب الظروف الجوية والموجة الحارة التي تُلقي بظلالها هذه الأيام على المملكة.

كما قرر عبيدات تحويل جميع محاضرات الطلبة الوجاهية إلى نظام التعليم عن بعد، باستثناء تلك التي تعقد في المختبرات ولا يمكن تعويضها إلكترونيا، حيث يتم تنسيق موضوعها لاحقا بين عضو هيئة التدريس والطلبة.

وفيما يتعلق بالامتحانات، فأيضا تقرر تأجيلها إلى إشعار آخر، سيتم بتنسيق مشترك بين وحدة القبول والتسجيل وعضو هيئة التدريس والطلبة.

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أما بخصوص دوام العاملين الإداريين لدى فرعيها عمّان والعقبة، فقرر عبيدات أن يكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، متمنيا السلامة للجميع، وأن تمر هذه الموجة الحارة بسلام على البلاد والمنطقة.


 




 

 


 

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