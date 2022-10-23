منحة مالية من حكومة اليابان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

الوكيل الإخباري - قدمت حكومة اليابان منحة إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتوفير معدات مناولة البضائع وتخزينها في مستودعات الهيئة، بموجب برنامج منحة المساعدة اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي (GGP).

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وقع الاتفاقية، وفق بيان الهيئة الأحد، أمينها العام حسين الشبلي، وعن حكومة اليابان القائم بالأعمال في السفارة اليابانية نيتسو شونتارو.



وقال الشبلي إنها "ليست المرة الأولى التي تتلقى بها الهيئة الدعم من قبل الحكومة اليابانية، بل هي امتداد للدعم الذي تلقيناه في عام 2017 لرفع مستوى التخزين وزيادة في نوعية المعدات وتحسين قدرات مستودعات الهيئة على استيعاب المساعدات المقدمة".



وأضاف: "أنه لفخر كبير لنا بأن نكون نحن والحكومة اليابانية نسير على النهج نفسه ونحمل على عاتقنا العمل الإنساني وإيصال المساعدات المختلفة، وتأمين المستودعات لدينا ببيئة مناسبة لحفظ وتخزين المواد لحين صرفها".



وتهدف المنحة إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتسهيل العمل في مستودعات الهيئة في الزرقاء، وتعزيز قدرة تخزين المساعدات من خلال توفير معدات مناولة البضائع والتخزين.