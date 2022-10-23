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الأحد، 23-10-2022 04:08 م

السعودية تقدّم 27 مليون دولار لدعم برامج وعمليات أونروا

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الوكيل الإخباري - سلم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم الأحد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، شيكا مقدما من المملكة العربية السعودية لميزانية الوكالة بقيمة 27 مليون دولار أميركي لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة حضره رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولين ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان نايف القاضي، وعدد من النواب والسياسيين والإعلاميين.


وأكد السفير السديري أن المملكة العربية السعودية، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ومن منطلق حرصهما على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حرص المملكة على دعم ميزانية وكالة (الأونروا)؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.


 




 

 


 

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