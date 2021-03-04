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الخميس، 04-03-2021 10:51 ص

البوصلة تتجه نحو أسماء ثقيلة

الأردنيون يترقبون حدثا بارزا خلال أيام

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون حدثا بارزا، خلال الأيام القليلة القادمة ، متمثّلا  بالتعديل الوزاري المرتقب .

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ويأتي ذلك ، بعد أن وضع وزراء استقالاتهم بين يدي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، أمس الأربعاء ، تمهيدا لتعديل وزاري.

 

وكان الخصاونة قد طلب من وزير الداخلية سمير المبيضين ، ووزير العدل بسام التلهوني ، بتقديم استقالتيهما ، لمخالفتهما أوامر الدفاع ، في وليمة يوم الخميس الماضي .

 

وقد تناهت إلى مسامع "الوكيل الإخباري" إلى أن التعديل سيُطال عددا من الحقائب الوزارية ، ولا يقتصر التعديل على حقيبتي الداخلية والعدل فحسب ، بل سيمتد إلى حقائب أخرى.

 

وقد تداولت الصالونات السياسية الحديث في هذا الشأن ، حيث اتجهت البوصلة إلى عدد من الأسماء التي تسلّمت في وقت سابق حقائب وزارية .

 

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