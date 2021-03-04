الأردنيون يترقبون حدثا بارزا خلال أيام

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون حدثا بارزا، خلال الأيام القليلة القادمة ، متمثّلا بالتعديل الوزاري المرتقب .
ويأتي ذلك ، بعد أن وضع وزراء استقالاتهم بين يدي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، أمس الأربعاء ، تمهيدا لتعديل وزاري.
وكان الخصاونة قد طلب من وزير الداخلية سمير المبيضين ، ووزير العدل بسام التلهوني ، بتقديم استقالتيهما ، لمخالفتهما أوامر الدفاع ، في وليمة يوم الخميس الماضي .
وقد تناهت إلى مسامع "الوكيل الإخباري" إلى أن التعديل سيُطال عددا من الحقائب الوزارية ، ولا يقتصر التعديل على حقيبتي الداخلية والعدل فحسب ، بل سيمتد إلى حقائب أخرى.
وقد تداولت الصالونات السياسية الحديث في هذا الشأن ، حيث اتجهت البوصلة إلى عدد من الأسماء التي تسلّمت في وقت سابق حقائب وزارية .
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