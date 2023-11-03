الأردنيون يحتشدون بالقرب من سفارة الاحتلال رفضا للعدوان على غزة - صور

الوكيل الإخباري - احتشد آلاف الأردنيين بعد أداء صلاة الجمعة بالقرب من سفارة الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الرابية في عمّان.



وندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ28 على التوالي واستمرار قصف المدنيين بشتى الأسلحة وارتقى على إثره آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال.



وأثنوا على قرار الحكومة باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب والطلب من سفير الاحتلال عدم العودة إلى عمّان.



وثمنوا جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة ودوره حشد المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية.



وطالبوا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى دعم جهود الأردن في رفع الحصار عن قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة التي يمر بها القطاع وإدخال المساعدات الطارئة والتي تشمل الغذاء والدواء والوقود.

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