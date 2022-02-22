الأردنيون يحجزون 400 قاعة أفراح اليوم ضمن التاريخ المميز 22 / 2 / 2022

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير إن صالات الأفراح تشهد اليوم حوالي 400 حفلة زفاف وخطبة بمناسبة التاريخ المميز 22 - 2 - 2022 .

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وأضاف المناصير في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن قطاع صالات الأفراح في الوقت الطبيعي يعاني من ركود غير مسبوق بالرغم من الخصومات التي وصلت إلى 70% على الحفلات.



ونوه أن كافة قاعات الأفراح والتي يبلغ عددها 1100 قاعة يقام بها حفلتين خلال الأسبوع و 10 حفلات خلال الشهر كحد أقصى.



وبشأن الإجراءات الحكومية التخفيفية ذكر أنه لن تعود على القطاع بالفائدة الكبيرة بسبب البروتوكول الصحي المعقد الملزمة به قاعات الأفراح بالإضافة إلى ضعف السيولة لدى المواطنين .

