الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن موظفي وزارة العمل: عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة

توجه لإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

روسيا تعلن مواصلة تصدير الغاز الطبيعي دون انقطاع

تسريبات عن آيفون 14.. تغيرات كبيرة في حجم وسعة الذاكرة

روسيا: التخلي عن مشروع السيل الشمالي-2 سيكبد شركات خسائر فادحة

الرئيس الأوكراني يدعو لإغلاق خط غاز “نورد ستريم 2” الروسي

حبس 7 موظفين حكوميين بعد إدانتهم بالفساد

شكاوى حول تعبئة اسطوانات الغاز بالماء .. ومؤسسة المواصفات ترد

خبراء: الطبقة الوسطى رافعة للاقتصاد الوطني

مباحثات أردنية مصرية للتعاون في مجال السكك الحديدية

الثلاثاء، 22-02-2022 11:35 ص

الأردنيون يحجزون 400 قاعة أفراح اليوم ضمن التاريخ المميز 22 / 2 / 2022

قاعة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير إن صالات الأفراح تشهد اليوم حوالي 400 حفلة زفاف وخطبة بمناسبة التاريخ المميز 22 - 2 - 2022 . 

اضافة اعلان

 

وأضاف المناصير في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن قطاع صالات الأفراح في الوقت الطبيعي يعاني من ركود غير مسبوق بالرغم من الخصومات التي وصلت إلى 70% على الحفلات.


ونوه أن كافة قاعات الأفراح والتي يبلغ عددها 1100 قاعة يقام بها حفلتين خلال الأسبوع و 10 حفلات خلال الشهر كحد أقصى.


وبشأن الإجراءات الحكومية التخفيفية ذكر أنه لن تعود على القطاع بالفائدة الكبيرة بسبب البروتوكول الصحي المعقد الملزمة به قاعات الأفراح بالإضافة إلى ضعف السيولة لدى المواطنين .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1645529519273

وزيرا الصحة والأوقاف يزوران مستشفى المقاصد الخيرية

العمل

بيان صادر عن موظفي وزارة العمل: عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة

معان

معان: حملة شبابية لتحفيز المشاركة الانتخابية

AWN_d4a5e7de-5image_story

593 واسطة نقل مدرسي مُرخصة في الأردن

220227115819139205453

توجه لإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

dbf729c4e0fc99598f575b6a8b55e956

السفير الديحاني: 62 ألف أردني في الكويت

أخبار متعلقة
مدرسة٨

الوكيل ينشر البروتوكول الصحي المعتمد للفصل الدراسي الثاني

0L5A9593 - Copy

عويس عن الإزاحة في بدء دوام المدارس: ما جرى هو عين العقل ولم نخسر شيئا

0L5A1599 - Copy

الأوبئة تجتمع غدا الاثنين لمناقشة و بحث الاجراءات التخفيفية

295642_56_1608124226

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

62016c7a4fbce

وزارة التربية: تطبيق التعليم عن بُعد للمدارس في هذه الحالات

M63A8869

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا