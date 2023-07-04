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الثلاثاء، 04-07-2023 12:09 ص

الأردن.. بدء جلسات امتحان الثانوية العامة اليوم

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الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الثلاثاء أولى جلسات امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2023 / الامتحان العام، بمشاركة 189.410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة التربية أمس، يتقدم للامتحان في جلسته الأولى في مبحث التربية الإسلامية 145458 مشتركًا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لكافة فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

وتوزع المشتركون حسب فروع التعليم بواقع 55142 للفرع العلمي، و73069 للفرع الأدبي، و135 للفرع الشرعي، و5576 للفرع الصناعي، و7096 لفرع الاقتصاد المنزلي، و3156 للفرع الزراعي، و1284 للفرع الفندقي.

ويعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة لكل مديرية، فيما يشرف على مراقبة الامتحان ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة.

 




 

 


 

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