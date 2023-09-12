الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 12-09-2023 12:06 ص

الأردن تقدم 17 درجة على مؤشر الذكاء الاصطناعي العام الماضي

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الوكيل الاخباري- تقدم الأردن في تقرير عالمي يقيس جاهزية الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي إلى المرتبة 63، وفقا للمديرة التنفيذية لمنظمة "غالاكسي للتكنولوجيا / سفيرة الذكاء الاصطناعي في سويسرا، ريما دياب.اضافة اعلان


وقالت دياب إنّ الأردن تقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي 17 درجة في المؤشر العام مقارنة بالمرتبة 80 في تقرير 2021، واعتبرتها نقلة "نوعية".

وبينت أن تحسن موقع الأردن في مؤشر الذكاء الاصطناعي من خلال إقرار الحكومة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020، وصياغة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، وإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الشركات العالمية في سباق للذكاء الاصطناعي، حيث إن التنافس فيما بينهم لتحصيل بيانات من المشتركين أو عوائد مالية.

ولفتت إلى أن منظمة "غالاكسي" تستعمل "الريبورت" لتعليم الأطفال والشباب، إذ إنّه من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 




 

 


 

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