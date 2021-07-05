الأردن والسويد يبحثان توفير الدعم المستدام للأونروا

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية السويد آن ليند والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، خلال اجتماع ثلاثي، الاثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول وكالة الأنروا في الربع الأخير من العام الجاري.

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وأكد الوزيران والمفوض العام للوكالة، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، أهمية المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الربع الأخير من العام الجاري في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة لضمان استمرار دعم الوكالة لإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية.



وشدد الصفدي على أن العمل جار من أجل حشد الدعم السياسي والمالي لأنروا، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 560 ألف في مدارس الأونروا في مناطق عملها الخمس.

وأضاف الصفدي أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي اثبتته التطورات الأخيرة خلال العدوان على غزة، حيث قامت الوكالة بدور رئيسي في تقديم الخدمات الإنسانية والحيوية اللازمة.



وناقش الوزيران والمفوض العام للوكالة سبل توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين الوكالة من تلبية احتياجاتها المالية في ظل الضغوطات المالية المتزايدة التي تواجه أونروا وتبعاتها على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وميزانية الوكالة وبرامجها.



وقدم لازاريني ايجازا حول الوضع المالي للوكالة وجهودها في توفير الدعم اللازم وخطط الوكالة المستقبلية.



وأكد الوزيران والمفوض العام للوكالة أهمية الاستمرار في برامج الوكالة ضمن الجهود الدولية المستهدفة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لاستمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين كركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين.



كما شددوا على استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا وفقا لآليات تمويل مالي طويلة الأمد تمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة دون انقطاع.



وثمن الصفدي جهود السويد لحشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به لسد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة وضمان توفير الدعم المستدام لها.



واتفق الصفدي وآن ليند ولازاريني على مواصلة التنسيق والتشاور حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي.



إلى ذلك عقد الصفدي محادثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، قبيل الاجتماع الثلاثي مع المفوض العام للأونروا، ركزت على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ثنائياً وضمن إطار الاتحاد الأوروبي، واستعرضت المستجدات الإقليمية وجهود حل الأزمات في المنطقة.