الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

خبير زلازل لـ الوكيل : الهزة الأرضية في نابلس عابرة

عدد المصابين بكورونا في الأردن بعد تلقيهم اللقاح 19,024

بالفيديو.. رد الخصاونة على من استوقفوه غاضبين في جرش

الأردن يعزي الفلبين بضحايا تحطم طائرة عسكرية

سينوفارم المطعوم الأكثر استخداماً في الأردن

الأردن والسويد يبحثان توفير الدعم المستدام للأونروا

إنهاء خدمات في وزارة الصحة - أسماء

الفصل الصيفي القادم لطلبة الدراسات العليا مدمج

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع موجة حارة جديدة

الأمن العام عبر الفيسبوك: جميل أن نموت فداء للوطن والأجمل أن نحيا لبنائه

الإثنين، 05-07-2021 01:30 م

الأردن والسويد يبحثان توفير الدعم المستدام للأونروا

60e2d8db8eae3
خلال اللقاء


الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية السويد آن ليند والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، خلال اجتماع ثلاثي، الاثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول وكالة الأنروا في الربع الأخير من العام الجاري.

اضافة اعلان


وأكد الوزيران والمفوض العام للوكالة،  وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ،  أهمية المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الربع الأخير من العام الجاري في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة لضمان استمرار دعم الوكالة لإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية.


وشدد الصفدي على أن العمل جار من أجل حشد الدعم السياسي والمالي لأنروا، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 560 ألف في مدارس الأونروا في مناطق عملها الخمس.

 

وأضاف الصفدي أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي اثبتته التطورات الأخيرة خلال العدوان على غزة، حيث قامت الوكالة بدور رئيسي في تقديم الخدمات الإنسانية والحيوية اللازمة.


وناقش الوزيران والمفوض العام للوكالة سبل توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين الوكالة من تلبية احتياجاتها المالية في ظل الضغوطات المالية المتزايدة التي تواجه أونروا وتبعاتها على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وميزانية الوكالة وبرامجها.


وقدم لازاريني ايجازا حول الوضع المالي للوكالة وجهودها في توفير الدعم اللازم وخطط الوكالة المستقبلية.


وأكد الوزيران والمفوض العام للوكالة أهمية الاستمرار في برامج الوكالة ضمن الجهود الدولية المستهدفة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لاستمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين كركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين.


كما شددوا على استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا وفقا لآليات تمويل مالي طويلة الأمد تمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة دون انقطاع.

وثمن الصفدي جهود السويد لحشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به لسد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة وضمان توفير الدعم المستدام لها.


واتفق الصفدي وآن ليند ولازاريني على مواصلة التنسيق والتشاور حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي.


إلى ذلك عقد الصفدي محادثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، قبيل الاجتماع الثلاثي مع المفوض العام للأونروا، ركزت على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ثنائياً وضمن إطار الاتحاد الأوروبي، واستعرضت المستجدات الإقليمية وجهود حل الأزمات في المنطقة.

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a1faea88-41f0-4fec-a232-258f1b55bf56

بالفيديو.. رد الخصاونة على من استوقفوه غاضبين في جرش

اردن

الأردن يعزي الفلبين بضحايا تحطم طائرة عسكرية

52021181243324047978

إنهاء خدمات في وزارة الصحة - أسماء

وزارة التعليم العالي 5

الفصل الصيفي القادم لطلبة الدراسات العليا مدمج

211729227_4135114139888014_6560780026983159388_n

الأمن العام عبر الفيسبوك: جميل أن نموت فداء للوطن والأجمل أن نحيا لبنائه

620213093245812029073

الدفاع المدني يتعامل مع 1341 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
صغ

وزير الخارجية : نسعى لتعميق العلاقات مع كندا

5

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

1202013125015313960595

الأردن يشارك اليوم في اجتماع لـ' التحالف الدولي '

تا

تفاصيل البيان الختامي للقمة الثلاثية

محكم

أولى جلسات قضية 'الفتنة ' اليوم

دد

اقتراح حكومي للتعامل مع الإعلام الإلكتروني