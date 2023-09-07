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مارتن: فرص كبيرة للاستثمار بين الأردن وأيرلندا

الخميس، 07-09-2023 12:56 م

مارتن: فرص كبيرة للاستثمار بين الأردن وأيرلندا

ظظ


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، الخميس، إن بلاده زادت المساهمات للوكالات الدولية لدعم الجهود المقدمة للاجئين.اضافة اعلان


وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الأردن استقبل العديد من اللاجئين على أرضه، شاكرا دوره الاستثنائي بذلك.

وحول القضايا الإقليمية، أكّد مارتن أن أيرلندا تؤمن بحل الدولتين وحل السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار بين الأردن وأيرلندا، متطلعا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.

 




 

 


 

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